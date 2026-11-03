Jhansi News: लंका विजय कर अयोध्या लौटे राम

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लुहारी। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और सभ्यता फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय ‘रामलीला-एक जीवंत विरासत’ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह आयोजन श्री रामराजा मंदिर परिसर में किया गया था।कार्यक्रम के अंतिम दिन शुभ प्रवेश रामलीला मंडली ने रामायण के प्रमुख प्रसंगों का मंचन किया। कलाकारों ने अपने सजीव अभिनय और संवादों से दर्शकों को रामायण कथा से भावनात्मक रूप से जोड़ा। समापन दिवस पर लंका विजय से लेकर भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने तक के दृश्य दिखाए गए। श्रीराम के राज्याभिषेक के प्रसंग को भी अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। मंचन के दौरान भगवान श्रीराम के आदर्शों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। इसमें सत्य, धर्म, त्याग, मर्यादा और लोककल्याण के संदेश शामिल थे।इस सांस्कृतिक आयोजन ने ओरछा की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप दिया। तीन दिवसीय कार्यक्रम में रामायण के विभिन्न प्रसंगों से दर्शकों को परिचित कराया गया। भारतीय संस्कृति, परंपरा और लोक आस्था का प्रदर्शन हुआ। पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया, तहसीलदार जगदीश रंधावा, पर्यटन विभाग से कार्यपालन यंत्री अनूप गुप्ता और सहायक यंत्री पीयूष बाजपेई उपस्थित थे। इनके साथ स्थानीय नागरिक, कलाकार और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे।