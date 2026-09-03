Jhansi News: डॉक्टर से मारपीट के दोषियों पर हो कार्रवाई

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मऊरानीपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 अगस्त की रात इलाज के दौरान एक मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद तीमारदारों द्वारा ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम चकारा निवासी बेनीबाई (55) को 30 अगस्त की रात करीब 8:15 बजे घबराहट, सांस लेने में तकलीफ और उल्टी की शिकायत पर परिजनों द्वारा सीएचसी के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। उस समय ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामपाल ने मरीज का प्राथमिक उपचार करते हुए लाइफ सेविंग ड्रग्स और ऑक्सीजन दी। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया और परिजनों से मरीज को तुरंत झांसी ले जाने की सलाह दी।आरोप है कि परिजनों ने मना कर दिया और कहा कि हमारा मरीज यहीं ठीक है। रात लगभग 10:30 बजे उपचार के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। बताया कि मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ गाली-गलौज और अभद्रता शुरू कर दी। इतना ही नहीं, परिजनों ने ऑन-ड्यूटी डॉक्टर रामपाल के साथ मारपीट की और उनके सीने पर लात मार दी। बताया जा रहा है कि डॉ. रामपाल स्वयं हृदय रोग के मरीज हैं और उन्हें पूर्व में दो बार हार्ट अटैक आ चुका है। घटना के बाद से डॉ. रामपाल काफी भयभीत हैं और उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है।चिकित्सा अधीक्षक डॉ आरजे सिंह, डॉ ऊदल, डॉ देशराज आदि ने दिए शिकायती पत्र में दोषी परिजनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की ।