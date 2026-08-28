Jhansi News: बीएचईएल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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झांसी/बबीना। बीएचईएल में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी दिलाने के नाम पर 12.95 लाख रुपये वसूलने के आरोप में वांछित सीपरी बाजार निवासी नरेंद्र पटेल को बबीना पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वह 10-12 लोगों को फर्जी नौकरी दिलाने के बहाने ठग चुका। पुलिस ने लिखा पढ़ी के बाद उसे कोर्ट के सामने पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।बीएचईएल के अपर महाप्रबंधक एवं प्रमुख (मानव संसाधन) प्रसन्ना अरविंद वैद्य ने सीपरी बाजार निवासी नरेंद्र प्रताप पटेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 26 जुलाई को वरिष्ठ प्रबंधक संतन शरण के पास संजय कुमार नामक व्यक्ति ने ग्रुप सी और डी के नियुक्ति पत्र तथा भर्ती के लिए धनराशि के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज भेजे थे। संजय ने बताया कि यह नियुक्ति पत्र नरेंद्र पटेल ने दिए थे। नरेंद्र पटेल ने संजय समेत 10-12 युवकों से भर्ती के नाम पर 12.95 लाख रुपये ठग लिए थे। सीओ सदर प्रिया सिंह के मुताबिक बबीना थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। देर-रात आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया।