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परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला। रेजोनेंस कोचिंग भी परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल रहा। वहीं, मार्गरेट लीस्क मेमोरियल स्कूल में भी केंद्र बनाया गया, जहां विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। ओलंपियाड के माध्यम से विद्यार्थियों की गणित विषय में समझ, विश्लेषण क्षमता और समस्या सुलझाने के कौशल का मूल्यांकन किया गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की भागीदारी से गणित के प्रति उनकी रुचि और शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी सामने आई। विज्ञापन

परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला। रेजोनेंस कोचिंग भी परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल रहा। वहीं, मार्गरेट लीस्क मेमोरियल स्कूल में भी केंद्र बनाया गया, जहां विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। ओलंपियाड के माध्यम से विद्यार्थियों की गणित विषय में समझ, विश्लेषण क्षमता और समस्या सुलझाने के कौशल का मूल्यांकन किया गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की भागीदारी से गणित के प्रति उनकी रुचि और शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी सामने आई।

झांसी। जिले में आयोजित गणित ओलंपियाड परीक्षा में करीब 3500 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। रेजोनेंस कोचिंग की ओर से आयोजित परीक्षा के लिए 57 केंद्र बनाए गए थे। इसमें विद्यार्थियों की गणितीय समझ, तार्किक क्षमता और सवालों को हल करने के कौशल को परखा गया।