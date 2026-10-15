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Jhansi News: गोदाम में 2400 मीट्रिक टन डीएपी, फिर भी भटक रहे किसान

Thu, 15 Oct 2026 02:31 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:31 AM IST
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2,400 metric tonnes of DAP in the warehouse, yet farmers are left wandering.
झांसी। सहकारिता सहविभाग के पास डीएपी खाद की उपलब्धता होने के बाद भी तेज गति से परिवहन नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को जहां अंबाबाय क्षेत्र में किसान खाद के लिए परेशान रहे तो बुधवार को टोढ़ी फतेहपुर में किसान परेशान हुए। यहां पहले तो डीएपी देरी से पहुंची पर जब पहुंची तो पंचायत सचिव नहीं मिला। इससे खाद वितरण देरी से हो सका। तब तक बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए। मामले का वीडियो भी है।
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जनपद के सहकारिता के बफर गोदाम में अभी दो हजार चार सौ मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। बावजूद इसके परिवहन की गति धीमी है। मंगलवार को अंबाबाय क्षेत्र में डीएपी की कमी होने के बाद बुधवार तो यहां खाद पहुंची पर टोढ़ी फतेहपुर समिति पर सुबह डीएपी न होने से वे इकट्ठा हो गए। यहां बाद में खाद पहुंची पर सचिव के न होने से किसान समिति के गोदाम पर जमा हो गए। किसानों ने मामले की शिकायत अधिकारियों से की। दोपहर बाद सचिव के पहुंचने पर किसानों को डीएपी बांटी गई। चूंकि अभी कई बड़ी समितियों पर हर रोज जरूरत के हिसाब से कम डीएपी पहुंच रही है इसलिए किसान परेशान हो रहे हैं। मारकुआं व मऊरानीपुर व टोढ़ी फतेहपुर बड़ी समितियां हैं। यहां हर रोज ज्यादा खाद की जरूरत है। हालांकि उपायुक्त सहकारिता कृष्ण कुमार का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है न ही परिवहन में किसी तरह की देरी हो रही है।
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