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Jhansi News: घर में घुसकर किया हमला, नौ पर प्राथमिकी

Wed, 14 Oct 2026 02:00 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:00 AM IST
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Attack carried out after barging into house; FIR registered against nine.
मोंठ। ग्राम इमलिया निवासी थान सिंह ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये आरोप लगाया कि गांव के ही सुरेंद्र, भीमप्रकाश, परवेंद्र, सतेंद्र, रघुवीर शरण, कपिल, अभी, अनी और यदुवीर पुरानी रंजिश के चलते एकराय होकर उसके घर आए। सभी लाठी-डंडे लिए हुए थे। वे घर में घुसकर मारपीट करने लगे। पुलिस ने नामजद नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है। संवाद
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