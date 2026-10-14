Jhansi News: दीपावली, छठ पर्व पर चलेगी समस्तीपुर-नागपुर स्पेशल ट्रेन

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झांसी मंडल के पीआरओ मनोज सिंह ने बताया त्योहार पर लोगों को आवागमन सुगम करने के लिए नागपुर- समस्तीपुर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अप और डाउन चलेगी। अप नागपुर-समस्तीपुर ट्रेन 21 अक्तूबर से 11 नवंबर तक हर बुधवार को नागपुर से सुबह 10:40 बजे चलेगी। यह बैतूल, इटारसी, भोपाल, झांसी, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए रात 23:45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन कुल चार फेरे लगाएगी। डाउन समस्तीपुर-नागपुर साप्ताहिक स्पेशल 23 अक्तूबर से 13 नवंबर तक हर शुक्रवार को समस्तीपुर से रात 03:00 बजे चलेगी। यह ट्रेन उक्त रास्ते से होते हुए नागपुर शनिवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे पहुंचेगी।