Jhansi News: यूपी के 703 नगरीय निकायों को 1,034.76 करोड़ रुपये मंजूर

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आदेश के अनुसार नगर निगमों के लिए 473 करोड़ 14 लाख 62 हजार आठ रुपये, नगर पालिका परिषदों के लिए 358 करोड़ 24 लाख 82 हजार 806 रुपये और नगर पंचायतों के लिए 203 करोड़ 36 लाख 57 हजार 165 रुपये मंजूर किए गए हैं। इस तरह तीनों श्रेणियों की धनराशि जोड़ने पर कुल 1,034 करोड़ 76 लाख 1 हजार 979 रुपये होते हैं। यानी करीब 1,034.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।इस आवंटन में नगर निगमों का हिस्सा सबसे अधिक है। उन्हें कुल स्वीकृत राशि का लगभग 45.72 प्रतिशत मिलेगा। नगर पालिका परिषदों को करीब 34.62 प्रतिशत और नगर पंचायतों को लगभग 19.65 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है।लखनऊ को सबसे ज्यादा, शाहजहांपुर को सबसे कमनगर निगमों की सूची में लखनऊ को 77.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके बाद कानपुर नगर को 65.15 करोड़ और वाराणसी को 48.44 करोड़ रुपये मिलेंगे। गाजियाबाद और प्रयागराज भी बड़े आवंटन वाले नगर निगमों में शामिल हैं। वहीं, शाहजहांपुर नगर निगम के लिए 8.74 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।16 नगर निगमों को मिलेगी ये धनराशि -नगर निगमस्वीकृत राशि (करोड़ रुपये)लखनऊ77.10कानपुर नगर65.15वाराणसी48.44गाजियाबाद39.83प्रयागराज39.72आगरा38.32अलीगढ़21.59बरेली21.60गोरखपुर20.58मुरादाबाद21.00मथुरा18.12सहारनपुर16.28फिरोजाबाद13.98झांसी13.92अयोध्या8.75शाहजहांपुर8.75कुल473.15निकाय श्रेणीनिकायों की संख्यास्वीकृत राशिनगर निगम16473.15 करोड़ रुपयेनगर पालिका परिषद185358.25 करोड़ रुपयेनगर पंचायत502203.37 करोड़ रुपयेकुल7031,034.76 करोड़ रुपये