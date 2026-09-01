Jaunpur News: चार दिन में दो बार डूबा पीली नदी का रपटा, 12 गांवों का संपर्क टूटा

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बदलापुर। पीली नदी का जलस्तर बढ़ने से दुगौली कला-कस्तूरीपुर के बीच बना रपटा चार दिन में दो बार डूब गया। सोमवार की रात में हुई बारिश से पीली नदी का जलस्तर बढ़ गया। रपटे पर करीब डेढ़ फीट तक पानी भर गया है। इसके बावजूद ग्रामीण पैदल और दोपहिया वाहनों से जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। दूसरे रास्ते से आवागमन करने में ग्रामीणों को करीब 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। पहली बार रपटा डूबने की सूचना पर शुक्रवार को मौके पर पहुंचे एसडीएम मोहम्मद अमान ने प्रधान को दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद बैरिकेडिंग करा दी गई थी, लेकिन सोमवार की रात में नदी के तेज बहाव में वह भी बह गई। इसके बाद ग्रामीण फिर पानी के बीच से पुल पार करने लगे। जलस्तर और बढ़ने से हादसे का खतरा बना है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली छात्र-छात्राओं और रोजाना तहसील मुख्यालय आने-जाने वाले लोगों को हो रही है। संवाद