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Jaunpur News: घास काटने गई किशोरी के अपहरण का आरोप, चलते वाहन से कूदकर बचाई जान

Fri, 25 Sep 2026 02:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:26 AM IST
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Teen girl allegedly kidnapped while going to cut grass, saved by jumping from moving vehicle
हुंसेपुर गांव के पास वाहन से कूदने के बाद अपहृत किशोरी से पूछताछ करती जलालपुर पुलिस। संवाद
सिरकोनी। जलालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 साल की किशोरी का खेत से घास काटने के दौरान दो युवकों ने अपहरण कर लिया। थानाध्यक्ष सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि किशोरी के अनुसार, दोनों युवक रास्ता पूछने के बहाने उसे अपने पास बुलाकर बंद वाहन में बिठा लिए। इसके बाद जफराबाद-बेलांव मार्ग की ओर भागने लगे। आगे एक पेट्रोल पंप के पास ब्रेकर पर वाहन की रफ्तार धीमी होने पर किशोरी गेट खोलकर चलती गाड़ी से कूद गई। इसके बाद बांस की कोठरी में छिपकर उसने खुद को सुरक्षित किया। वाहन सवारों के चले जाने के बाद उसने एक राहगीर से मदद मांगी और उसके मोबाइल फोन से डायल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जलालपुर और जफराबाद पुलिस के साथ ही एसओजी टीम पहुंची। पुलिस किशोरी के बयानों और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से किशोरी सहमी है।
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