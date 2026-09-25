Jaunpur News: दो दिन से लापता युवक का गोमती नदी के किनारे मिला शव

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अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रभारी निरीक्षक चंदवक अमित कुमार सिंह ने बताया कि सलमान मंगलवार की शाम से लापता था। जांच के दौरान गोमती नदी के घाट के उसकी चप्पल मिली थी। पिता ने केराकत थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बृहस्पतिवार को बरैछाबीर घाट के पास शव मिलने की जानकारी हुई तो परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की।

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थानागद्दी। केराकत के उदयचंदपुर के पूरवा चहारमपट्टी गांव से दो दिन से लापता सलमान उर्फ सल्लू (25) का शव बृहस्पतिवार को चंदवक थाना क्षेत्र के बरइछ गांव में गोमती नदी के घाट किनारे मिला। मृतक के पिता मेहंदी का आरोप है कि डेढ़ साल पहले पॉक्सो के मामले में जेल भेजे गए सलमान को वादिनी किशोरी ने तीन दिन पहले फोन किया था। फोन पर उसने कहा था कि जनवरी 2027 में 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद यदि सलमान उससे निकाह करके उसे घर ले जाएगा तो वह प्राथमिकी वापस ले लेगी।