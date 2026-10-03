Jaunpur News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों ने दो घंटे तक किया प्रदर्शन

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करंजाकला। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते सात सितंबर को युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर शुक्रवार को पीड़ित पक्ष और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने शिकारपुर पुलिस चौकी का घेराव किया। इसके बाद शिकारपुर तिराहे पर जौनपुर-खुटहन और जौनपुर-बैजारामपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। लगभग दो घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर लोग सड़क से हटे। इसके बाद यातायात शुरू हुआ। बीते सात सितंबर को घटना के एक दिन बाद आठ सितंबर को मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस अब तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। परिजनों का दावा है किया कि बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद छोड़ दिया गया था। हालांकि, अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे चौकी प्रभारी तारकेश्वर राय ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उनका दावा है कि एक आरोपी को चौकी में बिठाया गया था, लेकिन बाद में उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। अंत में वह शाम को घर लौट गया। इससे नाराज लोग शुक्रवार की सुबह करीब नौ बजे शिकारपुर चौकी पहुंच गए और घेराव कर दिया। पीड़िता की मां का आरोप है कि पुलिस मामले में कार्रवाई करने से बच रही है। चक्का जाम की सूचना पर एसडीएम के साथ खेतासराय, लाइन बाजार, खुटहन और सरायख्वाजा सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके जाम समाप्त कराया।