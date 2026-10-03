सामूहिक प्रयास से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा विश्वविद्यालय : कुलपति

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मल्हनी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 39 वां स्थापना दिवस शुक्रवार को परिसर में समारोह पूर्वक मनाया गया। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और विश्वविद्यालय के संस्थापक वीर बहादुर सिंह की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. प्रमोद यादव ने स्वागत किया और कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह का संदेश पढ़कर सुनाया। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की 39 वर्षों की विकास यात्रा सामूहिक परिश्रम और सहयोग का परिणाम है। शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी मिलकर प्रयास करें तो विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शोध, नवाचार, अनुशासन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता बताया। विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ खेल और शारीरिक गतिविधियों को भी जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने गांधी और शास्त्री के आदर्शों को याद किया। अध्यक्षता कर रहे प्रो. मानस पांडेय ने विद्यार्थियों से अनुशासन, सेवा और राष्ट्रहित की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रशासनिक अधिकारी राज नारायण सिंह की टीम ने रामधुन प्रस्तुत की। एनसीसी कैडेटों ने साइकिल यात्रा निकालकर स्वच्छता, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रसेवा का संदेश दिया। संवाद