Jaunpur News: आरपीएफ की कार्रवाई पर जंघई स्टेशन पर किन्नरों ने दो घंटे तक किया हंगामा

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मीरगंज। वाराणसी-जंघई रेलखंड पर बृहस्पतिवार की शाम को अवैध वेंडरों के खिलाफ चलाए गए आरपीएफ के विशेष चेकिंग अभियान के दौरान कार्रवाई के विरोध में किन्नरों ने जंघई रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया। आरपीएफ टीम की कार्रवाई के दौरान एक किन्नर चलती ट्रेन से कूद गया, इससे उसके हाथ, पैर में चोट आई है। घटना के बाद करीब 30 किन्नरों ने जंघई आरपीएफ थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। आरपीएफ वाराणसी के सहायक कमांडेंट अरविंद कुमार के निर्देश पर विशेष टीम ट्रेनों में अवैध वेंडरों और अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही थी। कामायनी एक्सप्रेस (11072) के बृहस्पतिवार की शाम करीब पांच बजे भदोही स्टेशन से आगे बढ़ने के बाद स्लीपर कोच में आधा दर्जन किन्नर सवार हुए। टीम ने उन्हें हिरासत में लेने का प्रयास किया। किन्नरों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान उनके साथ मारपीट की गई। ट्रेन के जंघई स्टेशन पहुंचने से पहले खुद को आरपीएफ टीम से घिरा देख एक किन्नर चलती ट्रेन से कूद गया। इससे वह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में किन्नर जंघई स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने आरपीएफ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख आरपीएफ अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे किन्नरों को समझाया। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों को छोड़ने के बाद मामला शांत हुआ। आरपीएफ निरीक्षक आलोक तिवारी ने बताया कि वाराणसी से आई विशेष टीम ट्रेनों में अनधिकृत रूप से चल रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी।