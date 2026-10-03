Jaunpur News: शराबी बेटे ने मां का गला दबाकर हत्या का किया प्रयास

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सुरेरी। कमरुद्दीनपुर गांव में शराब के नशे में एक युवक ने अपनी मां का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। महिला की चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई। घटना के बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गांव निवासी गुलाम मैसर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनका बेटा नूर हसन हर दिन शराब पीकर घर में गाली-गलौज और मारपीट करता है। वह परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देता है। गुरुवार की शाम को नूर हसन शराब के नशे में घर पहुंचा और अपनी मां हसीना का गला दबाने लगा। महिला की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थानाध्यक्ष गंगासागर मिश्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।