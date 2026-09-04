Jaunpur News: एनएचएआई चेयरमैन को ग्रामीणों ने घेरा, सेमरी-असवां तिराहे पर गोलंबर बनाने की मांग की
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:01 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:01 AM IST
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मीरगंज। मछलीशहर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-731बी) का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव को ग्रामीणों ने घेर लिया। सेमरी-असवां तिराहे पर सुरक्षित आवागमन के लिए सर्किल रोड (गोलंबर) बनाने की मांग के लिए सैकड़ों ग्रामीणों ने उनसे वार्ता कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग पर चेयरमैन ने सर्किल रोड निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार कराने का आश्वासन दिया। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य चंद्रमणि तिवारी और भारतीय किसान यूनियन के महासचिव राजनाथ यादव के नेतृत्व में ग्रामीण चेयरमैन से मिले। उन्होंने बताया कि सेमरी-असवां मार्ग औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया और मुंगराबादशाहपुर के साथ ही सीतामढ़ी, कुंदौरा महादेव और लाक्षागृह जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ता है। हाईवे शुरू होने के बाद तिराहे पर वाहनों का दबाव बढ़ने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ेगी। तिराहे पर चौड़ा सर्किल बनने से वाहनों की गति नियंत्रित होगी और यातायात भी सुचारु रहेगा। ग्रामीणों के तर्कों और मार्ग के भौगोलिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए चेयरमैन ने सर्किल रोड निर्माण की कार्ययोजना तैयार कराने का ठोस भरोसा दिया। उनके सकारात्मक रुख पर ग्रामीणों ने करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया। इस दौरान रतन मिश्रा, रमाकांत मौर्य, शिव प्रसाद यादव सहित आदि ग्रामीण मौजूद रहे।
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