Jaunpur News: कक्षा एक के बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:56 AM IST
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सिकरारा। सुरुआर पट्टी गांव में कंपोजिट स्कूल की एक शिक्षा मित्र ने कक्षा एक के एक छात्र की पिटाई की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोमवार को पिता ने थाने में शिकायत की पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानापक राजकुमार पांडेय ने बताया कि वायरल वीडियो के अनुसार गांव के सरोज प्रजापति ने शिक्षामित्र सुनीता कन्नौजिया पर आरोप लगा रहे हैं कि बीते शनिवार को कक्षा 1 में पढ़ने वाले उसके बेटे की पिटाई की थी। एक सामाजिक संस्था के कुछ सदस्य मामले को लेकर थाने पहुंचे।
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