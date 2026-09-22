जौनपुर: लड़की ने मेलजोल से किया इनकार, परिजनों ने छात्र को पीटा, हुई मौत; मां का आरोप- जहर भी पिलाया गया
जौनपुर जिले में घर के सामने छात्र को पड़ोसियों ने पीट दिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मां का आरोप है कि बेटे को जहर भी पिलाया गया। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन कर रही है।
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जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में रविवार की रात घर के सामने छात्र शुभम पटेल (20) की पड़ोसियों ने पिटाई कर दी। अस्पताल ले जाते समय शुभम की रास्ते में मौत हो गई। शुभम पटेल की मां गायत्री देवी की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसी रामनाथ पटेल, आशीष पटेल, वीरेंद्र पटेल और अजय पटेल पर गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। गायत्री देवी का आरोप है कि पिटाई के दौरान आरोपियों ने बेटे को जहरीला पदार्थ भी पिलाया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पड़ोसियों के परिवार की एक लड़की से शुभम का मेलजोल था। पूछताछ पर लड़की मुकर गई थी। इसी बात पर आरोपियों ने शुभम की पिटाई की थी। पिटाई से आहत होकर शुभम ने खुद जहरीला पदार्थ का लिया था। फिलहाल, मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि तहरीर के अनुसार आरोपियों ने शुभम को उसके घर के सामने रोक कर पहले पीटा था। इसके बाद शुभम ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को समझाकर मामला शांत कराया। आरोप है कि पुलिस के जाने के बाद आरोपियों ने शुभम के साथ दोबारा मारपीट की। इसके बाद हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई।
चार बहनों और दो भाइयों में सबसे छोटा था
शुभम सार्वजनिक पीजी कॉलेज, मुंगराबादशाहपुर में बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था। वह चार बहनों और दो भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।