जौनपुर: लड़की ने मेलजोल से किया इनकार, परिजनों ने छात्र को पीटा, हुई मौत; मां का आरोप- जहर भी पिलाया गया

जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में रविवार की रात घर के सामने छात्र शुभम पटेल (20) की पड़ोसियों ने पिटाई कर दी। अस्पताल ले जाते समय शुभम की रास्ते में मौत हो गई। शुभम पटेल की मां गायत्री देवी की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसी रामनाथ पटेल, आशीष पटेल, वीरेंद्र पटेल और अजय पटेल पर गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। गायत्री देवी का आरोप है कि पिटाई के दौरान आरोपियों ने बेटे को जहरीला पदार्थ भी पिलाया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पड़ोसियों के परिवार की एक लड़की से शुभम का मेलजोल था। पूछताछ पर लड़की मुकर गई थी। इसी बात पर आरोपियों ने शुभम की पिटाई की थी। पिटाई से आहत होकर शुभम ने खुद जहरीला पदार्थ का लिया था। फिलहाल, मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।