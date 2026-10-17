वाराणसी: अपराध नियंत्रण, विवेचना और यातायात व्यवस्था में चूक पर नपेंगे पुलिसकर्मी; पुलिस आयुक्त ने दी हिदायत

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार की देर शाम अपराध नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण विवेचना, तकनीक आधारित पुलिसिंग, यातायात प्रबंधन और महत्वपूर्ण आयोजनों की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। पुलिस आयुक्त ने दो टूक शब्दों में चेताया कि कार्यों में लापरवाही, अनावश्यक विलंब या पर्यवेक्षण में कमी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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गुमशुदा बच्चों की बरामदगी में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी प्रभारियों को तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने और नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। विवेचनाओं में अनावश्यक देरी नहीं हो। 60 और 90 दिन की समयसीमा के भीतर मामलों का निस्तारण किया जाए। ई-साक्ष्य पोर्टल पर समय से साक्ष्य दर्ज हों और लूट व चेन स्नेचिंग के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए।