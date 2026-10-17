चार दिवसीय दुर्गोत्सव का आगाज: घट पूजन के साथ प्रतिमा स्थापना, बंगीय पूजा पंडालों में देवी का आह्वान; आराधना

वहीं, नगर के बंगीय पूजा पंडालों में शुक्रवार को महाषष्ठी से विविध धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। पांडेय हवेली, शिवाला से जंगमबाड़ी और दशाश्वमेध के बीच बनाए गए बंगीय पूजा पंडालों में मुहूर्त के अनुसार अनुष्ठान शुरू हुए। बंगाल से आए तीर्थ पुरोहितों और पुजारियों ने घट स्थापना कर देवी का आह्वान किया। मां का अधिवास कराने के साथ ही बंगीय परिवार मां की भक्ति में मगन हो गए।



भारत सेवाश्रम संघ, सिगरा और वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मिलनी के पांडेय हवेली स्थित पूजा पंडाल में कल्पारंभ, षष्ठी पूजा और देवी का बोधन कर उन्हें आमंत्रित किया गया। जंगमबाड़ी स्थित ईगल क्लब के पूजा पंडाल में षष्ठी पूजा के साथ अनामिका म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने महिषासुर मर्दिनी की विशिष्ट प्रस्तुति देकर देवी भक्ति का संचार किया। जिम स्पोर्टिंग, शारदोत्सव संघ, यूथ क्लब, यंग ब्वायज क्लब, अकाल बोधन, काशी दुर्गोत्सव सम्मिलनी और प्रभात तरुण संघ के पंडालों में बंगीय पुरोहितों ने पूजा कराई।



शनिवार को महासप्तमी पूजा होगी। मां दुर्गा की नवपत्रिका का प्रवेश कराया जाएगा और विविध अनुष्ठान होंगे। बंगीय पूजा पंडालों में 21 अक्तूबर को देवी प्रतिमाओं के विसर्जन तक विविध अनुष्ठान और सिंदूर खेला का उत्सव मनाया जाएगा। 19 अक्तूबर को संधि पूजा और कन्या पूजा होगी। 20 अक्तूबर को नवमी तथा 21 अक्तूबर को दशमी पर अपराजिता पूजा और प्रतिमा विसर्जन होगा।