वाराणसी: बैंक में लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली गोली, महिला संविदा कर्मचारी घायल; इस लापरवाही से दब गया ट्रिगर

गोली अनुराधा के दाहिने पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ीं। अचानक गोली चलने की आवाज से बैंक परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बैंक में मौजूद लोगों ने घायल कर्मचारी की मदद की। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई।



घायल अनुराधा को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि संजीव शुक्ला मूल रूप से जौनपुर के निवासी हैं और वर्तमान में वाराणसी के लोढ़ान क्षेत्र में किराये के मकान में रहते हैं। मामले में थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि घटना की जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।