Jaunpur News: गिट्टी लदा ट्रक पलटा, बाइक व सामान क्षतिग्रस्त

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खेतासराय। गुरैनी बाजार से मार्टिनगंज मार्ग पर रविवार को सड़क धंसने से गिट्टी लदा ट्रक अनियंत्रित होकर एक मकान के पास पलट गया। ट्रक से गिरी गिट्टी के नीचे मकान के बाहर खड़ी बाइक और घरेलू सामान दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। मध्यप्रदेश निवासी ट्रक चालक रजनीश कुमार ने बताया कि वह मध्यप्रदेश से गिट्टी लादकर मानीकला गांव में खाली करने जा रहा था। मार्ग के एक हिस्से में आरसीसी की ढलाई हो चुकी है, जबकि दूसरे हिस्से से वाहनों का आवागमन हो रहा है। इसी दौरान सड़क का हिस्सा धंसने से ट्रक अनियंत्रित होकर खाई की ओर पलट गया। मकान मालिक राजेश बिंद ने बताया कि उनके भाई की बाहर खड़ी मोटरसाइकिल और कुछ घरेलू सामान ट्रक से गिरी गिट्टी के नीचे दब गए। इससे सामान क्षतिग्रस्त हो गया। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह बताया कि घटना की जानकारी मिली है। कोई हताहत नहीं है।