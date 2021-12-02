Jaunpur News: रोटी बनाते समय भरभराकर गिरा टीनशेड, महिला और चार बच्चे घायल

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गांव निवासी कलावती के अनुसार, उनकी बहू गुड्डी सुबह करीब सात बजे टीनशेड के नीचे खाना बना रही थी। इसी दौरान टीनशेड गिर गया। हादसे में गुड्डी के साथ उसके बच्चे परी, शंकर, सूरज और अंशिका घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में शंकर को गंभीर चोटें आई हैं।घटना की जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान विनय कुमार सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल नेहा पांडेय और खंड विकास अधिकारी अरविंद कुमार यादव मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जानकारी ली। टीनशेड गिरने से परिवार के सामने रहने और भोजन बनाने का संकट खड़ा हो गया है। खंड विकास अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने बताया कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने का प्रयास किया जाएगा।