सत्ता का संग्राम: मड़ियाहूं विधानसभा क्षेत्र में कितना हुआ विकास, क्या बोली जनता; देखें ये रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, दूसरी तरफ जनता भी पिछले पांच साल के कामकाज का आकलन करने लगी है। आखिर मौजूदा सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया? स्थानीय विधायक जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे और इस बार मतदाताओं की प्राथमिकताएं क्या होंगी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए अमर उजाला का विशेष अभियान 'सत्ता का संग्राम' यूपी के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहा है। जौनपुर जिले की मड़ियाहूं विधानसभा के अलग-अलग इलाकों में अमर उजाला की टीम ने जनता से सीधा संवाद कर उनके मन की बात जानी।

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मड़ियाहूं विधानसभा क्षेत्र के व्यापारियों ने पिछले 10 वर्षों में हुए विकास की सराहना की है। एक व्यापारी ने बिजली व्यवस्था में सुधार का जिक्र किया। उसने बताया कि योगी सरकार से पहले उनके इलाके में बिजली की समस्या गंभीर थी, जहां दिन में केवल 4 घंटे और रात में 4 घंटे ही बिजली उपलब्ध होती थी, और लाइन खराब होने पर दो-दो दिन तक बिजली नहीं मिलती थी।स्थानीय निवासियों ने बताया कि विधायक द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने गुंडागर्दी और माफियागिरी में कमी आने की बात कही, जबकि पहले चोरी और डकैती की घटनाएं अधिक होती थीं। निवासियों के अनुसार, योगी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कानून व्यवस्था में सुधार किया है और हर ग्राम पंचायत में विकास कार्य हुए हैं। सड़कों, नालियों और बिजली की व्यवस्था को भी बेहतर बताया गया है।किसानों ने योगी सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि किसानों को खाद, बिजली और पानी समय पर मिल रहा है और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।महिलाओं ने भी सरकार के काम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सड़कों के निर्माण और कानून व्यवस्था में सुधार का उल्लेख किया, जिससे उन्हें घर से बाहर निकलने में डर नहीं लगता। महिलाओं ने बताया कि वे अब बाहर निकलकर काम कर रही हैं और जागरूक हुई हैं।युवाओं से शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर बात की गई। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है और सड़क तथा बिजली के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है।