Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Self-census for Census-2027 will start from today, you'll have a chance until the 30th

Jaunpur News: आज से शुरू होगी जनगणना-2027 की स्व-गणना, 30 तक मिलेगा मौका

Mon, 16 Nov 2026 12:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Self-census for Census-2027 will start from today, you'll have a chance until the 30th
जौनपुर। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत स्व-गणना कार्यक्रम 16 नवंबर से शुरू होगा। इसके लिए 30 नवंबर तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान जनपद के निवासी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खुद अपने परिवार की गणना कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे।
विज्ञापन

जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा ने बताया कि स्व-गणना के लिए se.census.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहां जनगणना से संबंधित 40 सवालों के जवाब भरने के बाद एसई आईडी प्राप्त होगी। इसे सुरक्षित रखना होगा। जब प्रगणक घर पहुंचेंगे तो उन्हें यह आईडी दिखाकर गणना की प्रक्रिया पूरी करानी होगी। उन्होंने जनपदवासियों से राष्ट्रीय कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने और शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने में सहयोग की अपील की है। बताया कि जनगणना से देश की जनसंख्या, सामाजिक संरचना और विकास संबंधी आवश्यकताओं के आंकड़े जुटाए जाते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भविष्य की नीतियों, कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास योजनाओं का निर्धारण किया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed