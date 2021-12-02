Jaunpur News: श्रीराम ने तोड़ा शिव धनुष, माता सीता ने पहनाई जयमाला

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इसके बाद माता सीता सखियों के साथ आगे बढ़कर श्रीराम के गले में जयमाला पहनाती हैं। यह दृश्य देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। इस अवसर पर महेंद्र अग्रहरी, गोलू अग्रहरि, पंकज कुमार, लालता अग्रहरि, अशोक अग्रहरि, भोनू अग्रहरि समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और श्रद्धालु मौजूद रहे।

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सुइथाकलां। सरायमोहिउद्दीनपुर बाजार में श्रीरामलीला समिति के तत्वावधान में चल रही रामलीला में बीती रात सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। इसमें देश-देशांतर से आए राजा भगवान शिव के विशाल पिनाक धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई उसे हिला तक नहीं पाता। राजाओं की विफलता से महाराज जनक निराश हो जाते हैं। इसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान श्रीराम आगे बढ़ते हैं और सहजता से शिव धनुष उठा लेते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष प्रचंड ध्वनि के साथ टूट जाता है। इसके साथ ही पूरा पंडाल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठता है।