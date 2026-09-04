Jaunpur News: बारिश से 12 घंटे में तीन कच्चे मकान गिरे, मलबे में दबी गृहस्थी

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मछलीशहर। पूरा फगुई गांव में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गांव में पानी भर गया है। ग्रामीणों ने पानी में खड़े होकर प्रदर्शन करके विरोध जताया। एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण नहीं कराया गया है। ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत की गई लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई।