Jaunpur News: लोकतंत्र सेनानियों का सपा अध्यक्ष करेंगे सम्मान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
जौनपुर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करेंगे। इसी अभियान के लिए लोकतंत्र सेनानी और वयोवृद्ध नेता चंद्रशेखर सिंह बुधवार को बलिया से चलकर जौनपुर आए। पुराने लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात की। पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए उन्होंने सम्मान समारोह में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य, मधुसूदन सिंह, श्यामबहादुर पाल, गुलाब यादव रीठी, लाल मोहम्मद राईनी, कमालुद्दीन अंसारी आदि रहे।
विज्ञापन