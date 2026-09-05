Jaunpur News: अनुशासनहीनता पर सपा के प्रदेश सचिव संजीव साहू पदमुक्त
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:41 AM IST
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जौनपुर। समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव संजीव साहू को अनुशासनहीनता के आरोप में पदमुक्त कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व राज्यसभा सांसद अरविंद कुमार सिंह की ओर से दो सितंबर को जारी कार्यालय पत्र के जरिए यह कार्रवाई की गई। संजीव साहू जौनपुर के ग्राम कुर्रीपट्टी, पोस्ट सदर के निवासी हैं। कार्यालय पत्र में उन्हें समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव पद से पदमुक्त किए जाने की जानकारी दी गई है। कार्रवाई की प्रतिलिपि सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल और सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य समेत संबंधित पदाधिकारियों को भेजी गई है। संजीव साहू को प्रदेश सचिव पद से हटाए जाने के बाद जिले में पार्टी से जुड़े व्यापारिक संगठन में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने बताया कि संजीव साहू ने जिला महासचिव के साथ अनुशासनहीनता की थी। इसी आरोप के चलते उन्हें प्रदेश सचिव के पद से मुक्त किया गया है।
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