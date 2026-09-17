Jaunpur News: मंदिर की दीवार से टकराई बाइक, युवक की मौत

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खुटहन। तिघरा तिराहे पर मंगलवार की रात में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर हनुमान मंदिर की दीवार से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार मुबारकपुर निवासी विकास सिंह (26) की मौत हो गई। जबकि उसका साथी कैराडीह गांव निवासी अंकित उर्फ प्रधान घायल हो गया। उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। थाना प्रभारी विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि विकास सिंह और उनके मित्र अंकित रात 11 बजे जिला मुख्यालय से घर आ रहे थे। बाइक विकास चला रहे थे। तिघरा तिराहे के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हुई और मंदिर की दीवार से टकरा गई। आसपास के लोगों ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर हालत देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां डॉक्टरों ने विकास सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।