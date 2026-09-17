Jaunpur News: हर 15 मिनट में मौसम का हाल बताएगा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन

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दो स्थानों पर स्थापित होंगे वेदर स्टेशन

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के निदेशक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दो स्थानों पर एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे मौसम और कृषि से संबंधित स्थानीय आंकड़े उपलब्ध होंगे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में स्टेशन की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपकरण भेजे जा चुके हैं। जल्द ही इसे सुचारू रूप से संचालित कर दिया जाएगा।