Jaunpur News: सस्ता सोना बताकर 10 लाख लूटने के मामले में दो गिरफ्तार

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जौनपुर। कस्टम विभाग से जब्त सोना सस्ते में दिलाने का झांसा देकर युवक से 10 लाख रुपये लूटने के मामले में जलालपुर पुलिस ने बुधवार को इजरी मोड़ से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। थानाध्यक्ष सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी अशोक सिंह निवासी सागरपुर कहले, मऊआइमा और रामअवध निवासी विगहिया सोरांव प्रयागराज के रहने वाले हैं। कन्नौज जिले के छिबरामऊ निवासी विकास वर्मा ने बीते पांच सितंबर को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बीते 13 अगस्त को सुमित्रानंदन श्रीवास्तव के परिचित रामअवध प्रधान और अशोक सिंह ने उसे कस्टम विभाग से जब्त 100 ग्राम सोना 11 लाख रुपये में दिलाने की बात कही। 14 अगस्त को सोना दिलाने के नाम पर दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर तमंचा दिखाकर विकास वर्मा से 10 लाख रुपये लूट लिए। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जलालपुर थाने में अशोक सिंह, रामअवध, अजय सिंह और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने बताया कि अशोक सिंह के खिलाफ कानपुर जिले के एक थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज है।