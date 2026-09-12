Jaunpur News: नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:45 AM IST
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नगर पालिका परिषद में कथित भ्रष्टाचार और कार्यों में लापरवाही के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव उषा जायसवाल ने किया। कार्यकर्ताओं ने डीएम को संबोधित सात सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्य राजस्व अधिकारी अजय कुमार अम्बष्ट को सौंपा।
ज्ञापन में उषा जायसवाल ने आरोप लगाया कि नगर पालिका क्षेत्र में साफ-सफाई, निर्माण और रख-रखाव के कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला कारागार के पीछे स्थित पार्क और पॉलीटेक्निक चौराहे के पास स्थित लोहिया पार्क के रख-रखाव की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने नगर पालिका की ओर से की जाने वाली पेयजल आपूर्ति को स्वच्छ और सुचारू बनाने की मांग की। इसके अलावा सद्भावना पुल के बगल में स्थित गोपी घाट पर नमामि गंगे योजना के तहत बनाए गए चेंजिंग रूम और सुलभ शौचालय को नगर पालिका को हैंडओवर करने, टूटी सड़कों की समय से मरम्मत कराने तथा मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए नियमित रूप से दवा का छिड़काव कराने की मांग उठाई।
उषा जायसवाल ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। उन्होंने मांगों पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन में सपा के प्रदेश सचिव राजेश यादव, प्रदेश सचिव सुशील चंद्र दुबे, वीरेंद्र यादव, सुशील यादव, पूनम यादव, शिवांगी यादव, राधिका यादव, पूजा यादव, शालिनी यादव, सोनी यादव, डॉ. जंग बहादुर यादव, सुहैल अहमद, रंजीत सोनकर, मोनू सोनकर, जीशान अहमद, कमलेश यादव, संदीप यादव, गगन जायसवाल और लालता यादव मौजूद रहे।
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ज्ञापन में उषा जायसवाल ने आरोप लगाया कि नगर पालिका क्षेत्र में साफ-सफाई, निर्माण और रख-रखाव के कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला कारागार के पीछे स्थित पार्क और पॉलीटेक्निक चौराहे के पास स्थित लोहिया पार्क के रख-रखाव की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने नगर पालिका की ओर से की जाने वाली पेयजल आपूर्ति को स्वच्छ और सुचारू बनाने की मांग की। इसके अलावा सद्भावना पुल के बगल में स्थित गोपी घाट पर नमामि गंगे योजना के तहत बनाए गए चेंजिंग रूम और सुलभ शौचालय को नगर पालिका को हैंडओवर करने, टूटी सड़कों की समय से मरम्मत कराने तथा मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए नियमित रूप से दवा का छिड़काव कराने की मांग उठाई।
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उषा जायसवाल ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। उन्होंने मांगों पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन में सपा के प्रदेश सचिव राजेश यादव, प्रदेश सचिव सुशील चंद्र दुबे, वीरेंद्र यादव, सुशील यादव, पूनम यादव, शिवांगी यादव, राधिका यादव, पूजा यादव, शालिनी यादव, सोनी यादव, डॉ. जंग बहादुर यादव, सुहैल अहमद, रंजीत सोनकर, मोनू सोनकर, जीशान अहमद, कमलेश यादव, संदीप यादव, गगन जायसवाल और लालता यादव मौजूद रहे।
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