Jaunpur News: कोई खिड़की से चढ़ा तो किसी को लगानी पड़ी दौड़

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रक्षाबंधन पर 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिला यात्री के साथ एक सहयात्री को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। पहले दिन बृहस्पतिवार को 5,358 यात्रियों ने करीब 5.15 लाख रुपये की मुफ्त यात्रा की। शुक्रवार को भीड़ और बढ़ गई। इस दिन 17,640 यात्रियों ने करीब 18.17 लाख रुपये की मुफ्त यात्रा की। यात्रियों की सुविधा के लिए जौनपुर डिपो से 90 बसों का शाहगंज, आजमगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ समेत विभिन्न मार्गों पर संचालन किया गया। भीड़ बढ़ने पर बसों के फेरे भी बढ़ाए गए, लेकिन दूसरे जिलों से भेजी गई बसों के लौटने में समय लगने के कारण कई यात्रियों को बसों के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ा। यही स्थिति शनिवार को भी रही। यात्री बस आने पर सीट लेने के लिए परेशान नजर आए। एआरएम स्नेहलता ने बताया कि रक्षाबंधन पर दो दिन में 22,998 महिला यात्रियों के साथ सहयात्रियों ने मुफ्त सफर किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। मुफ्त यात्रा की सुविधा 29 अगस्त रात 12 बजे तक मिलेगी।

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जौनपुर। रक्षाबंधन पर घर पहुंचने की ऐसी जल्दी रही कि रोडवेज बस आते ही यात्रियों में चढ़ने की होड़ मच गई। कोई बस की खिड़की से चढ़ता नजर आया तो कोई सीट पाने के लिए बस के पीछे दौड़ लगाता दिखा। बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ के आगे बसें कम पड़ गईं। दो दिन में जौनपुर डिपो से 22,998 महिला यात्रियों के साथ उनके सहयात्रियों ने मुफ्त सफर किया।