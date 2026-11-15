Jaunpur News: 939 मोबाइल, 272 सिम और 40 बोरे स्क्रैप के साथ सात गिरफ्तार

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बरामद मोबाइल में 134 एंड्रॉयड और 805 की-पैड फोन शामिल हैं। इसके अलावा 24 हजार रुपये नकद, टाटा टियागो कार और बिना नंबर प्लेट की बाइक भी मिली है। पुलिस के अनुसार, गिरोह चोरी के मोबाइल कम कीमत पर खरीदता था। इनके पार्ट्स को जोड़कर तैयार किए गए फोन दिल्ली में अलग-अलग लोगों को बेचे जाते थे। बरामद मोबाइल, सिम और अन्य उपकरणों का साइबर अपराध में इस्तेमाल होने की आशंका पर तकनीकी जांच कराई जा रही है।बक्शा थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के उमरपुर शिवगुलामगंज निवासी सौरभ गुप्ता और कामेश गुप्ता के अलावा कानपुर देहात के गजनेर के गोधेपुर निवासी संजय सिंह, रूरा थाना के आरामऊ निवासी संजय सिंह, औरैया जनपद के दिवियापुर थाना के परतापुर निवासी अजय नायक, कन्नौज जनपद के ठठिया थाना के रामनगर के अखिलेश नायक और मेरठ जनपद के लोहियानगर थाना के आशियाना कालोनी निवासी हसीम खान उर्फ वसीम हैं।उन्होंने बताया कि मोबाइल के पार्ट्स को असेंबल कर तैयार किए गए कस्टमाइज्ड फोन हसीम खान उर्फ वसीम के माध्यम से दिल्ली में अलग-अलग पार्टियों को बेचे जाते थे। गिरोह के पास से बरामद 272 सिम कार्ड, मोबाइल फोन और स्क्रैप पार्ट्स की तकनीकी जांच कराई जा रही है। पुराने मोबाइल फोन में मौजूद डेटा, आईएमईआई और डिजिटल पहचान का दुरुपयोग कर फर्जी कॉल या अन्य साइबर अपराध किए जाने की आशंका भी जताई है।पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे संगठित रूप से चोरी के मोबाइल कम कीमत पर खरीदते थे। अधिक संख्या में फोन एकत्र होने पर उन्हें सौरभ और कामेश के किराये के मकान में रखा जाता था। वहां पुराने और खराब मोबाइल फोन से मदरबोर्ड, डिस्प्ले, कैमरा समेत उपयोगी पार्ट्स निकालकर अलग किए जाते थे।इन पार्ट्स को जोड़कर कस्टमाइज्ड और क्लोन फोन तैयार किए जाते थे। इसके बाद हसीम खान उर्फ वसीम के माध्यम से दिल्ली में अलग-अलग लोगों को बेचा जाता था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल किसी साइबर ठगी या अन्य अपराध में तो नहीं किया गया। पुराने मोबाइल फोन में उपलब्ध डेटा और डिजिटल पहचान के दुरुपयोग की आशंका को भी जांच में शामिल किया गया है।बक्सा पुलिस ने चोरी और पुराने मोबाइल फोन खरीदकर उनके पार्ट्स अलग-अलग करने और उन्हें असेंबल कर दिल्ली में बेचने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बरामद मोबाइल और सिम कार्ड की तकनीकी जांच कराई जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल साइबर अपराध या ठगी में तो नहीं किया गया है। गिरोह के अन्य संपर्कों और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। - आतिश कुमार सिंह, एएसपी ग्रामीण।