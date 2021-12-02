Jaunpur News: एक सप्ताह में विद्यार्थियों को बांटें अंकपत्र, तय होगी जिम्मेदारी

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विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थियों तक अंकपत्र पहुंचाने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में वितरण नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय का पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा।परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक और स्नातकोत्तर सत्र 2025-26 के अंकपत्र एवं सारणीयन पंजिका कई महाविद्यालयों की ओर से अभी तक छात्र-छात्राओं को वितरित नहीं की गई है। इससे विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।विश्वविद्यालय ने संबंधित महाविद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे अपने यहां के संबंधित पाठ्यक्रम और विषयों के अंकपत्र एवं सारणीयन पंजिका प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय के अधिकृत कर्मचारी को गोपनीय विभाग में भेजें। वहां से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद एक सप्ताह के भीतर सभी संबंधित छात्र-छात्राओं को वितरित करना सुनिश्चित करें।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। निर्धारित समय में अंकपत्रों का वितरण नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण महाविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अंकपत्र वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं।