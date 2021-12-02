Jaunpur News: जौनपुर-शाहगंज मार्ग की खराब स्थिति पर सीडीओ ने जताई नाराजगी

विज्ञापन



सीडीओ ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अच्छी सड़क बनाने पर जनता हमेशा याद करती है। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, एनएच खंड वाराणसी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विज्ञापन

इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत जल निगम (शहरी) की ओर से सड़क की गई कटिंग के बाद मरम्मत कार्य का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर मरम्मत का काम नहीं मिला। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता को नियमानुसार कार्रवाई करने और क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत जल्द पूरी कराने का निर्देश दिया। संवाद सीडीओ ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।अच्छी सड़क बनाने पर जनता हमेशा याद करती है। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, एनएच खंड वाराणसी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत जल निगम (शहरी) की ओर से सड़क की गई कटिंग के बाद मरम्मत कार्य का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर मरम्मत का काम नहीं मिला। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता को नियमानुसार कार्रवाई करने और क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत जल्द पूरी कराने का निर्देश दिया। संवाद

विज्ञापन

विज्ञापन

जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने शनिवार को जौनपुर-शाहगंज मार्ग का निरीक्षण कर सड़क की स्थिति और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन किया। जगह-जगह सड़क क्षतिग्रस्त मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क निर्माण का प्रस्ताव शासन से अनुमोदित कराकर जल्द काम शुरू कराने का निर्देश दिया।