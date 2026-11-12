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Jaunpur News: रावण ने साधु का वेश धर किया सीता हरण

Thu, 12 Nov 2026 11:25 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:25 PM IST
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Ravana disguised himself as a sage to abduct Sita
सारी जहांगीर पट्टी में आयोजित रामलीला के दौरान मंचित रावण दरबार का दृश्य। संवाद
सुइथाकलां। सारी जहांगीर पट्टी स्थित श्री बजरंग रामलीला समिति के तत्वावधान में चल रही रामलीला में बीती रात रावण दरबार और सीता हरण प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों की जीवंत अदाकारी ने देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा। मंचन में स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्रीराम और लक्ष्मण के कुटिया से दूर जाने के बाद रावण साधु का वेश धारण कर पंचवटी पहुंचता है। भिक्षा मांगने के बहाने माता सीता को लक्ष्मण रेखा पार कराकर उनका हरण करता है। रावण की भूमिका निभा रहे कलाकार ने बुलंद संवादों, कुटिल मुस्कान और प्रभावशाली हाव-भाव से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वहीं, माता सीता के विलाप और जटायु वध के प्रसंग ने दर्शकों को भावुक कर दिया। जय श्रीराम के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। इस दौरान ग्राम प्रधान राम सकल वर्मा, प्रदीप तिवारी, अंकित अग्रहरि, विवेक तिवारी, अविनाश तिवारी, कुलदीप वर्मा, अतुल कुमार, सूर्यभान यादव, इंद्रपति वर्मा।
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