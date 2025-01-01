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तैयारियां पूरीं : 20 सीसीटीवी कैमरे से होगी चौकियां धाम की निगरानी

Sun, 11 Oct 2026 01:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:06 AM IST
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Preparations complete: Chaukian Dham to be monitored by 20 CCTV cameras.
शीतला माता - फोटो : Archive
धर्मापुर। नवरात्र की शुरुआत के साथ पूर्वांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शीतला चौकियां धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की तैयारी पूरी हो गई है। रविवार को मां के दर्शन-पूजन के लिए मंदिर परिसर सजकर तैयार है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सफाई, पेयजल, प्रकाश और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। मंदिर परिसर में 20 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।
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मंदिर के आसपास फूल-माला, नारियल, चुनरी और अन्य पूजन सामग्री की दुकानें सज चुकी हैं, जहां दुकानदारों ने विशेष तैयारियां की हैं।त्योहारी सीजन में श्रद्धालुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए पूजन सामग्री बाहर से मंगाई गई है। नारियल मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से और फूल-मालाएं वाराणसी से मंगाई गई हैं।
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मंदिर के महंत विवेकानंद पंडा ने जानकारी दी कि मां के भव्य शृंगार के लिए विशेष रूप से दौना और अड़हुल के फूलों की मालाओं के अलावा गेंदा, गुलाब और जयमाल की व्यवस्था की गई है।
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सभी फूल-मालाएं वाराणसी से मंगाईं जा रही हैं। नवरात्र के पावन दिनों में मां का विशेष शृंगार इन्हीं फूलों से किया जाएगा।
मुख्य राजस्व अधिकारी अजय कुमार अंबष्ट ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग निकास द्वार बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
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