Jaunpur News: रोटावेटर से कुचलकर मासूम की मौत, शरीर के हुए कई टुकड़े, चालक गिरफ्तार

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गांव निवासी विनोद सरोज का बेटा नितेश गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तीन का छात्र था। शनिवार सुबह वह बकरियां चराने निकला था। इसी दौरान गांव के ट्रैक्टर चालक संतलाल यादव, राधेश्याम उमरवैश्य के खेत में रोटावेटर से जुताई कर रहे थे। बकरियां चराते समय नितेश खेत में पहुंच गया और रोटावेटर पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान वह उसकी चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन खेत की ओर दौड़े। बेटे का शव देखकर मां किरन सरोज और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर मुंगराबादशाहपुर थानाध्यक्ष गजानंद चौबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर सीओ परमानंद कुशवाहा के साथ अपना दल नेता बृजमणि पटेल, आजाद समाज के जिलाध्यक्ष एसपी मानव, मिथिलेश पासी और सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे। करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर चालक संतलाल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद परिजन शव पोस्टमार्टम के लिए सौंपने को राजी हुए।खेत की जोताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आने से बालक की मौत हुई है। गांव निवासी ट्रैक्टर चालक संतलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। गजानंद चौबे, थानाध्यक्षछह घंटे तक बेटे के शव से लिपटकर रोती रही मांमुंगराबादशाहपुर। जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब मां की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। बेटे को खोने के गम में मां किरन सरोज का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे की क्षत-विक्षत देह देखकर मां बदहवास हो गईं। वह करीब छह घंटे तक शव से लिपटकर रोती रहीं।नितेश परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। परिवार में मां के अलावा छह वर्षीय बहन मुस्कान और पांच वर्षीय भाई राकेश हैं। बड़े बेटे की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह बेटे को मां ने बकरियां चराने के लिए घर से विदा किया था, उसे दोबारा जीवित देखना तो दूर, उसकी क्षत-विक्षत देह देखकर परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल है।