Jaunpur News: बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हुईं इंटर कॉलेजों की सूचनाएं

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कॉलेजों की जांच कर आधारभूत सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जिले में 667 माध्यमिक विद्यालयों का संचालन हो रहा है। इसमें 33 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 150 वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय और 484 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। सत्र 2026 की बोर्ड परीक्षा में 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।इसमें 3 राजकीय, 116 अशासकीय और 87 वित्तविहीन विद्यालय शामिल थे। परीक्षा में 154122 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। हालांकि इस साल अभी तक बोर्ड ने छात्रों की संख्या का डिटेल जारी नहीं किया है।माध्यमिक और इंटर कॉलेज ने परिषद की वेबसाइट पर स्कूलों के संसाधनों का ब्योरा अपलोड कर दिया है। केंद्रों की अनंतिम सूची जारी होने का इंतजार है। परीक्षा के लिए विद्यालयों से आधारभूत सूचनाएं ऑनलाइन देने का निर्देश दिया गया था। सत्र 2025 की परीक्षा में जिला मुख्यालय स्थित कुछ वित्तपोषित कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया था।इस बार यह कॉलेज भी परीक्षा केंद्र बनने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। कॉलेजों की निगाहें बोर्ड की ओर से जारी होने वाली सूची पर टिकी है। डीआईओएस देवेंद्र सिंह ने कहा कि सभी कॉलेजों का डाटा लॉक कर दिया गया है। संवाद