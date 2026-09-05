Jaunpur News: केराकत में हर घंटे डेढ़ सेंटीमीटर से बढ़ रहीं गोमती, खतरे का निशान छूने से सिर्फ 20 सेमी नीचे पानी

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शहर से सटे कलिचाबाद, राजेपुर त्रिमुहानी, कोहरे सुल्तानपुर, केराकत क्षेत्र के सिहौली, गोबरा, सरोज बड़ेवर और चंदवक क्षेत्र के बलुआ, बरमलपुर और सिंगरामऊ क्षेत्र में जगदीशपुर, अंसार और बघाड़ी कला में कई स्थानों पर पानी संपर्क मार्गों तक पहुंच गया है। जगदीशपुर, अंसार, बघाड़ी, मेढ़ा, गजेंद्रपुर, रामनगर, कृष्णापुर और पिलकिच्छा सहित अन्य तटवर्ती क्षेत्र में समस्या गंभीर हो गई है।- मेढ़ा बाजार से रामनगर जाने वाली सड़क पर बनी पुलिया तक नदी का पानी नाले के रास्ते पहुंच गया है।- इमलिया घाट और गोला दईत बाबा अंत्येष्टि स्थल तक पानी पहुंच गया है।- चंदवक क्षेत्र की बरमलपुर ग्राम पंचायत को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया है।गोमती का जलस्तर बढ़ता देख जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। नदी और आसपास के निचले क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। जलस्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव पर हर घंटे लगातार नजर रखी जा रही है। एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह ने नदी के किनारे और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोग नदी के आसपास जाने या किसी तरह का जोखिम लेने से बचें।