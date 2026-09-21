Jaunpur News: बंद मकान का ताला तोड़कर आठ लाख के जेवर और नकदी चोरी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:00 AM IST
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मुंगराबादशाहपुर। जमालपुर गांव में चोरों ने दो बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पार कर दी। घटना 13 सितंबर की रात की बताई जा रही है। दोनों मकान खाली होने का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। जमालपुर निवासी देवी प्रसाद तिवारी और रामप्रसाद तिवारी के परिवार के लोग बीमारी के चलते प्रतापगढ़ के एक अस्पताल में गए थे। मकान बंद होने के दौरान चोर चैनल का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद करीब 20 सूटकेस, बक्सों और अलमारियों के लॉकर खंगाल डाले। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोर करीब आठ लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण और 40 हजार रुपये नकदी ले गए। 14 सितंबर की सुबह पड़ोसियों ने घटना की जानकारी मकान मालिकों को दी। थानाध्यक्ष गजानंद चौबे ने बताया कि पीड़ितों ने 19 सितंबर शनिवार को थाने तहरीर दी। प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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