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Jaunpur News: अनियंत्रित डीसीएम पलटी, चालक की मौत, खलासी घायल

Mon, 21 Sep 2026 02:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:01 AM IST
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Out-of-control DCM overturned, driver dead, helper injured
बदलापुर। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पूरामुकुंद गांव के बबुरा मोड़ पर शनिवार की रात में अनियंत्रित डीसीएम पलटने से चालक की मौत हो गई। वहीं, खलासी घायल हो गया। थानाध्यक्ष फूलचंद पांडेय ने बताया कि वाराणसी की ओर से लखनऊ जा रही एक अनियंत्रित डीसीएम सड़क के किनारे पलट गई। इसमें चालक व खलासी फंस गए। दोनों को निकालकर सीएचसी ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चालक आशीष (37) निवासी ओड़ियारा बिधूनी कानपुर और खलासी हिमांशु निवासी गिरधरपुर कोखराज कौशांबी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान चालक आशीष की जिला अस्पताल में मौत हो गई। घटना की सूचना परिजनों को पुलिस ने दे दी है।
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