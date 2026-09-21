Jaunpur News: करंट लगने से झुलसे युवक की उपचार के दौरान मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:59 AM IST
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मुंगराबादशाहपुर। काछीडीह गांव में रविवार को करंट की चपेट में आने से झुलसे युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना से गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई। पिता भैरव सिंह ने बताया कि काछीडीह गांव निवासी हरीश प्रताप सिंह (35) रविवार को अपने खेत में सब्जी की फसल की सिंचाई करने के लिए गए थे। सिंचाई के लिए लगे पंप को चालू करते समय करंट की चपेट में आ गए। करंट लगने से वे झुलसकर गिर पड़े। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों और परिजनों को इसकी जानकारी हुई। परिजन हरीश को लेकर सीएचसी मुंगराबादशाहपुर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर प्रयागराज जा रहे थे कि रविवार की सुबह करीब 10 बजे हरीश प्रताप सिंह ने रास्ते में दम तोड़ दिया।
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