Jaunpur News: तीन दिन से ज्यादा बुखार रहे तो कराएं सीबीसी जांच

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इन बातों का रखे ध्यान

- सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें

- दूषित पानी के सेवन से बचें और साफ पानी का इस्तेमाल करें

- खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करें

- घर के आसपास पानी जमा न होने दें

- बुखार लगातार तीन दिन से ज्यादा रहे तो डॉक्टर से परामर्श लें रक्त की जांच कराएं।

इन लक्षणों को न करें नजर अंदाज

वायरल बुखार के साथ गले में खराश

बार-बार गला सूखना, थकान और सांस फूलने जैसी शिकायत हो सकती है

तीन दिन से ज्यादा समय तक बुखार बना रहे तो खुद से दवा न लें

विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें, पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पीएं

तरल पदार्थों का खूब सेवन करते रहें।