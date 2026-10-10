Jaunpur News: डॉ. आरपी यादव बने आईएमए के अध्यक्ष

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जौनपुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) शाखा के सत्र 2026–28 का चुनाव शुक्रवार को हुआ। इसमें डॉ. आरपी यादव अध्यक्ष, डॉ. फैज अहमद सचिव, डॉ. मुकेश शुक्ला कोषाध्यक्ष चुने गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 23 अक्तूबर शुक्रवार को होगा। वर्तमान अध्यक्ष डॉ. शुभा सिंह एवं सचिव डॉ. एके मौर्य ने नई टीम को बधाई दी। सदस्यों ने भरोसा जताया कि नए नेतृत्व में आईएमए चिकित्सकों के हित, चिकित्सा सेवाओं की बेहतरी और जनपद के लोगों के स्वास्थ्य के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। अध्यक्ष ने नई टीम के सभी सदस्यों में विश्वास और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह मिलकर संगठन को और मजबूत करेंगे। संवाद