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जेपीएल टी-20 : मड़ियाहूं ने मछलीशहर को 15 रन से हराया

Sat, 10 Oct 2026 01:55 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:55 AM IST
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JPL T-20: Madiyahoon beat Machhlishahr by 15 runs
जौनपुर। जौनपुर प्रीमियर लीग (जेपीएल) के दूसरे मुकाबले में शुक्रवार को मड़ियाहूं विधानसभा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मछलीशहर विधानसभा को 15 रन से पराजित कर दिया। मुकाबले में मड़ियाहूं ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवर में 39 रन बनाए। जवाब में मछलीशहर विधानसभा की टीम लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही और दूसरी पारी में 24 रन पर सिमट गई। मुकाबले में मछलीशहर विधानसभा की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मड़ियाहूं विधानसभा की ओर से यश विश्वकर्मा और सूरज यादव ने 18-18 रन की शानदार पारियां खेलीं। वहीं, विदुल ने 2 रन और अनिल ने 1 रन का योगदान दिया। अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो सके। इसके बावजूद मड़ियाहूं की टीम ने 39 रन का स्कोर खड़ा किया।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी मछलीशहर की टीम 24 रन पर सिमटी : 40 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मछलीशहर विधानसभा की टीम मड़ियाहूं के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई। दूसरी पारी में टीम 5.2 ओवर में 24 रन ही बना सकी और मुकाबला 15 रन से हार गई। संवाद
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