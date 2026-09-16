हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर भाजपा ने संविधान को किया कमजोर : संजय सिंह

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सुइथाकलां (जौनपुर)। देश मोदी-योगी के फरमान से नहीं, बल्कि संविधान से चलेगा। ये बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कही। वे मंगलवार को सरायमोहिउद्दीनपुर स्थित ड्रीम पैलेस में संविधान सहनिर्माता एवं पद्मश्री डॉ. रत्नप्पा कुंभकार की 117वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि संविधान से छेड़छाड़ करने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। यही डॉ. रत्नप्पा कुंभकार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने भाजपा पर मंदिर-मस्जिद और हिंदू-मुस्लिम की राजनीति के जरिये संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। कहा कि रोजगार मांग रहे युवाओं को जेल का डर दिखाया जा रहा है। उन्होंने राम मंदिर मामले में भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। पूर्व ऊर्जा मंत्री शैलेंद्र यादव ललई ने कहा कि डॉ. रत्नप्पा कुंभकार के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके विचारों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रजापति महासभा के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रजापति ने समाज के अधिकारों और भागीदारी की लड़ाई जारी रखने की बात कही। अध्यक्षता डॉ. लालमणि प्रजापति ने की। आयोजक विनोद प्रजापति और मनोज प्रजापति ने आभार जताया।