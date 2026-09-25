Jaunpur News: पिकअप की टक्कर से टूटा बूम, एक घंटे तक बंद रहा आवागमन

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खेतासराय में रेलवे फाटक में ऑटो ने मारी टक्कर, बूम टूटा



खेतासराय। रेलवे क्रॉसिंग पर शुक्रवार को फाटक बंद करते समय ऑटो की टक्कर से रेलवे फाटक का बूम टूट गया। रेलवे कर्मचारियों ने आनन-फानन स्लाइडर लगाकर व्यवस्था संभाली। वाराणसी-अयोध्या रेल मार्ग से पटना-कोटा एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। ट्रेन के खेतासराय स्टेशन से गुजरने से पहले गेट संख्या 55 एसपीएल पर तैनात गेटमैन ने ट्रेन आने की सूचना पर करीब 11:45 बजे रेलवे फाटक बंद करना शुरू किया। इसी दौरान ऑटो चालक ने बंद हो रहे फाटक के बावजूद जबरन ऑटो निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान ऑटो की टक्कर से फाटक का बूम टूट गया। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि रेलवे गेट के बूम को क्षतिग्रस्त करने के मामले में ऑटो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद